Kaufbeuren

14:15 Uhr

Bernhard Pohl (FW) schafft es über die Liste in den Landtag

Plus Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (FW) kann weitermachen. Er zieht über die Liste ins Maximilianeum ein. Für die AfD-Kandidaten reicht es nicht.

Von Alexander Vucko Artikel anhören Shape

Manchmal gibt es kleine Umwege auf dem Weg in den bayerischen Landtag: Bernhard Pohl von den Freien Wählern ist mit etwas Verspätung für den Stimmkreis Kaufbeuren in das Bayern-Parlamant eingezogen. Der 58-Jährige schaffte es nach wie schon vor fünf Jahren über die Liste ins Maximilianeum. Pohl kann damit seine Arbeit für den Stimmkreis Kaufbeuren fortsetzen, er ist seit 2008 Abgeordneter.

Ob seine erhaltenen Stimmen am Ende insgesamt reichen würden, um wieder in den Landtag einzuziehen, stand erst am Dienstag fest. Pohl ging am Wahlabend davon aus, dass er 13.000 braucht, „um ruhig schlafen zu können“. Das hatte er am Ende mit 14.800 Stimmen locker geschafft. Mit 22,4 Prozent in einem recht kleinen Stimmkreis sieht er sogar "eines der besten Erststimmenergebnisse der Freien Wähler in Bayern".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen