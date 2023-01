Bessere Hilfe bei Schlaganfall am Klinikum Kaufbeuren

Die größte Neurologie des Allgäus ist jetzt in der Trägerschaft der Klinik Kaufbeuren. Was sich dadurch ändern wird.

Mehr als 2000 Patientinnen und Patienten mit allen neurologischen Erkrankungen werden jedes Jahr an der Neurologischen Klinik in Kaufbeuren behandelt. Sie ist die traditionsreichste und die größte Akut-Neurologie im bayerischen Allgäu. Zum 1. Januar ist die Klinik aus der Trägerschaft des Bezirkskrankenhauses in die der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gewechselt. Knapp 100 Beschäftigte gehen diesen Weg mit und sind jetzt bei den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren angestellt.

44 vollstationäre, drei teilstationäre Betten, neurologische Betreuung für 250.000 Einwohner



Zertifizierte regionale Stroke Unit



Die Neurologische Klinik ist Stufe-2-Klinik im Schlaganfallnetzwerk NEVAS, das den südwestlichen Teil Bayerns betreut



Erste eigenständige Neurologie im gesamten Bezirk Schwaben



Teil des Neuromuskulären Zentrums München/Südbayern, Kooperationspartner der LMU und der Uniklinik Ulm



Fachliche Schwerpunkte der Klinik sind: Schlaganfälle, akute Infektionen des Gehirns und der Gehirnhäute, Multiple Sklerose, neurodegenerative Krankheiten, insbesondere ALS und Parkinson-Syndrome, Epilepsien, Dystonien und Bewegungsstörungen, für die jeweils spezielle Therapieprogramme angeboten werden

Wie der Verwaltungsratsvorsitzende, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse erklärte, eröffne der Wechsel viele Möglichkeiten, den neurologischen Standort in Kaufbeuren weiterzuentwickeln. „Uns fallen fast 100 Steine vom Herzen“, ergänzte Andreas Kutschker, Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Der ambitionierte Zeitplan für den Wechsel habe durch die Offenheit der Beschäftigten eingehalten werden können.

Lob für den "nahezu reibungslosen Übergang" der Trägerschaft für die Neurologie in Kaufbeuren

Kutschker dankte allen, „die an dem nahezu reibungslosen Übergang mitgewirkt haben“, insbesondere den Bezirkskliniken Schwaben und deren Vorstandsvorsitzendem Wolfram Firnhaber. Die neue Struktur ermögliche es, eine bestmögliche Patientenversorgung mit weniger Bürokratie zu gewährleisten.

Auch der Chefarzt der Kaufbeurer Neurologie blickt zuversichtlich ins neue Jahr. Durch den Wechsel biete sich „die Chance, dass wir die neurologische Medizin noch besser weiterentwickeln können“, glaubt Professor Martin Hecht. So könne die kathetergestützte Thrombusentfernung ins Repertoire aufgenommen werden, wozu es Neuroradiologen brauche. „Dann hätten wir in Kaufbeuren die vollständige Schlaganfallversorgung vor Ort und könnten noch rascher helfen“, so Hecht. (kgs)