Streik an Ostallgäuer Kliniken: Bis zu 120 Beschäftigte dabei

Verdi ruft zu Warnstreiks an kommunalen Krankenhäusern auf. Am Mittwoch sind in Kaufbeuren nur zwei von sechs OP-Sälen in Betrieb. Was Patienten wissen müssen.

Die Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst treffen in dieser Woche besonders die Krankenhäuser. Am Mittwoch kommt es laut Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick auch in Kaufbeuren und dem Ostallgäu zu Arbeitsniederlegungen. Kaum betroffen ist das Bezirkskrankenhaus (BKH) in Kaufbeuren, sagt Georg Schalk, Sprecher der Bezirkskliniken Schwaben.

Es habe in der Belegschaft Überlegungen gegeben, sich am Streik zu beteiligen. „Aufgrund der aktuell hohen Ausfallzahlen in einigen Abteilungen haben die Mitarbeitenden davon abgesehen“, so Schalk. Zwick bestätigt dies, „allerdings waren viele durchaus bereit zu streiken. Der Unmut ist groß“. Weil der Krankenstand bei den BKH-Beschäftigten derzeit hoch sei, wolle sich das übrige Personal verantwortungsvoll zeigen.

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren: 100 bis 120 Beschäftigte lassen die Arbeit ruhen

Anders sei die Situation an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. „Dort werden am Mittwoch 100 bis 120 Beschäftigte die Arbeit ruhen lassen, wobei der Schwerpunkt in Kaufbeuren liegt“, erklärt Zwick. Die Häuser in Buchloe und Füssen seien weniger betroffen. „In Kaufbeuren ist die Streikbereitschaft vor allem beim OP-Personal groß – deshalb sind am Mittwoch nur zwei von sechs Operationssälen in Betrieb. Wir haben am Montagnachmittag eine Notdienstvereinbarung getroffen“, so Zwick.

Eine Kundgebung sei weder in Kaufbeuren, noch in Buchloe oder Füssen geplant. „Allerdings werden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Kempten kommen, wo Verdi eine zentrale Kundgebung veranstaltet.“

Streik: Alle planbaren Operationen werden verschoben

Laut Andreas Kutschker, Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, wird es streikbedingt Einschränkungen im Klinikbetrieb geben. Alle planbaren Operationen werden verschoben, nur dringende Eingriffe durchgeführt. Nur so blieben Kapazitäten für Notfälle frei. Man werde versuchen, die Behandlungen zügig nachzuholen.

Kutschker hat Verständnis für die Forderungen nach spürbaren Tarifsteigerungen, die Kolleginnen und Kollegen in den drei Häusern leisteten täglich einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft: „Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie haben sie eine hohe Arbeitsbelastung geschultert, jedoch nach anfänglichem Applaus kaum Wertschätzung erfahren.“ Hinzu kämen nun die hohen Inflationsraten.

Klinikverbund kann Lohnsteigerungen nicht eigenmächtig umsetzen

Kutschker hofft, dass in den kommenden Verhandlungen ein Tarif erarbeitet wird, der für Träger und Beschäftigte akzeptabel ist. „Als Klinikverbund in öffentlicher Trägerschaft sind wir an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gebunden und können Lohnsteigerungen nicht eigenmächtig umsetzen“, erklärt der Klinikvorstand. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt im Monat für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber bieten fünf Prozent plus eine Einmalzahlung von 2500 Euro. Ende März wird weiterverhandelt.