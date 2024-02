Kaufbeuren

Bundeswehr Kaufbeuren: Feldjäger kommen nicht, Sanitäter in weiter Ferne

Plus 2019 kündigte der Generalinspekteur der Bundeswehr an, im Fliegerhorst Kaufbeuren Sanitäter und Feldjäger ansiedeln zu wollen. Was daraus geworden ist.

Von Renate Meier

Es war eine große Überraschung, als der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, bei seinem Besuch im Juli 2019 in Kaufbeuren ankündigte, im Fliegerhorst Kaufbeuren solle ein neues Sanitätsregiment mit 1100 Soldaten aufgebaut werden. Zudem stellte der Generalinspekteur eine Feldjägerkompanie mit 100 Aktiven in Aussicht. All dies geschah vor dem Hintergrund, dass sich die Luftwaffenschule nach und nach aus Kaufbeuren verabschiedet.

Damals war die Rede davon, die Ausbildung der Eurofighter-Techniker nach Nordrhein-Westfalen zu verlegen und die Grundlagenlehrgänge für Soldaten aus der gesamten Bundeswehr zu privatisieren. Doch es kam ganz anders. Die Zukunft der Luftwaffenschule ist seit 2021 gesichert. Dennoch blieb die Hoffnung auf ein Sanitätsregiment und die Feldjäger bestehen. Denn offiziell wurde die Aussage Zorns nie revidiert. Was ist also aus den Plänen geworden? Unsere Redaktion fragte bei Bundeswehr und Politikern nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

