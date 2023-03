Darum will der Heinzelmannstift weniger Beruhigungsmittel bei Demenz einsetzen

Psychiaterin der TU München klärt in Kaufbeuren über die Gabe von Psychopharmaka bei Demenz auf. Sie zeigt, was stattdessen bei Unruhe oder Aggression hilft.

Menschen mit fortgeschrittener Demenz leiden oft an Unruhe, Schlafstörungen und Reizbarkeit. Das kann zu einer großen Belastung werden – nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige. Im Vergleich zu nicht dementen Menschen werden Demenzerkrankten überdurchschnittlich oft dämpfende Psychopharmaka verschrieben. Zu oft und zu lange? Dieser Frage geht das Projekt „Decide“ der Technischen Universität München (TUM) kritisch nach und bescheinigt: „Weniger ist mehr“. Auch das Kaufbeurer Seniorenheim Heinzelmannstift hat sich am Projekt beteiligt und seine Fachkräfte in einer Fortbildung sensibilisiert.

Demenzerkrankte bekommen überdurchschnittlich oft dämpfende Psychopharmaka

Studien zeigen, dass nahezu die Hälfte aller demenzerkrankten Heimbewohner und Patienten ambulanter Einrichtungen in Deutschland Medikamente gegen Unruhe und Aggression erhalten. Das kann notwendig sein, allerdings sollten Dauer und Dosierung kritisch hinterfragt werden, da die Mittel starke Nebenwirkungen verursachen können – Müdigkeit, Verlangsamung, Sturzgefahr, Schlaganfallrisiko, erhöhte Sterblichkeit. Entsprechend verantwortungsbewusst sollten die Medikamente eingesetzt werden.

Das Projekt der TUM. das vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wird, soll die Verschreibungshäufigkeit in Bayern reduzieren und wird geleitet von Prof. Dr. Janine Diehl Schmid vom Zentrum für Kognitive Störungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TUM.

Im Heinzelmannstift erhob Dr. Sarah Kohl, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, anonymisiert Daten betroffener Bewohnerinnen und -bewohner. Pflegefachkräfte wurden zum Einsatz von Beruhigungsmitteln bei Demenzerkrankten fortgebildet und geschult, Kohl gab zahlreiche Denkanstöße. So sollten immer auch Alternativen in Betracht gezogen werden: „Das gesamte Behandlungsteam sollte alle möglichen Ursachen bei Verhaltensänderungen der Erkrankten – Schmerzen, Unter- oder Überforderung – analysieren und ausloten, ob mit einfachen Mitteln Abhilfe geschaffen werden kann.“

Zuwendung, Ablenkung oder körperliche Betätigung können Demenzkranken helfen

Außerdem können Zuwendung, Ablenkung oder körperliche Betätigung die Situation verbessern. „Auf jeden Fall sollte versucht werden, die Dosis schrittweise zu verringern oder die Medikamente ganz abzusetzen“, riet Kohl.

Für Bettina Aernecke-Rottach, Geschäftsführerin des Heinzelmannstifts, sind Projekt und Schulung wertvolle Hilfestellung. Die Datenerhebung habe ein gutes Feedback gebracht – beispielsweise, dass zwar viele Bewohner des Heinzelmannstiftes Psychopharmaka bekommen, insgesamt aber eher niedrig dosiert. Außerdem erhalten sie eher Neuroleptika statt abhängig machender Benzodiazepine. Ihr Fazit: „Wir stehen im Bundesvergleich gut da und werden zudem von der Gerontoambulanz des Bezirkskrankenhauses gut betreut.“