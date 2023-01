Ende der Mädchenschule: „Eltern wollen ihre Söhne zu uns schicken“

Plus Das Marien-Gymnasium Kaufbeuren nimmt ab dem kommenden Schuljahr auch Buben auf. Warum die Schulleitung jetzt diesen Schritt wagt.

Nur noch 120 Mädchenschulen gibt es in Deutschland – und ab dem kommenden Schuljahr wieder eine weniger. Das Kaufbeurer Marien-Gymnasium öffnet sich, als letztes Gymnasium unter Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg, für Buben. Marien-Realschule und Internat bleiben aber Mädchen vorbehalten.