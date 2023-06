Fast 20.000 Besucher beim Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren

Einmal ins Cockpit eines Kampfjets klettern: Tausende freuten sich beim Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren über Einblicke in den Fliegerhorst.

Eigens aus Köln ist der 14-jährige Frederik mit seinem Vater Michael nach Kaufbeuren gereist, um am Tag der Bundeswehr dabei zu sein. Denn der Allgäuer Fliegerhorst ist der einzige Standort der Luftwaffe an dem bundesweiten Aktionstag. Frederik möchte einmal Jet-Pilot werden. Deshalb reiht er sich geduldig in die lange Schlange vor einem Tornado ein, um schließlich die Leiter zum Cockpit hochzuklettern. Darin nimmt er Platz und strahlt über das ganze Gesicht. „Es war richtig cool, zu sehen, wie sich ein Pilot bei der Arbeit fühlt“, sagt er hinterher total begeistert. Beim Karrierecenter der Bundeswehr, das an diesem Tag ebenfalls vertreten ist, will er sich mit seinem Papa noch genau erkundigen, wie er zu seinem Traumberuf kommen kann.

Die beiden Kölner sind nur zwei von insgesamt 19.000 Besucherinnen und Besuchern, die am Samstag beim Tag der Bundeswehr 2023 in den Fliegerhorst strömen. Dort ist ein umfangreiches Programm geboten. Bestaunt werden Panzer, Hubschrauber, Kampfjets, Geländefahrzeuge. Aber auch an den Ständen von Vereinen und Hilfsorganisationen ist viel los. Daniela Zimmermann wohnt in der Nähe des Fliegerhorsts und hört deshalb öfter, wenn dort das Triebwerk eines Eurofighters läuft. Heute steht sie nur wenige Meter davon entfernt und sieht sich das mit Stöpseln in den Ohren live an. Sie freut sich, endlich mal unmittelbaren Einblick in die Luftwaffenschule zu bekommen.

Beim Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren kommt man auch mit Soldaten ins Gespräch

Und das ist auch das Ziel der Bundeswehr an diesem Tag, wie Oberst Thorsten Milewski bei seiner Begrüßung am Morgen betonte: „Kaufbeuren und die Luftwaffe haben seit 1957 eine gewachsene Beziehung. Und diese gelebte Verbundenheit können die Gäste nun sehen.“ Er lud sie zu Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten ein. „Wir hoffen, dass der Tag für Sie ein schönes und informatives Ereignis wird.“ Oberbürgermeister Stefan Bosse sagte zum Motto des Tages „Wir sind da“: „Und Gott sei Dank bleiben Sie auch da.“

Er spielte damit auf die einstigen Schließungspläne des Bundeswehr-Standortes an. Dieser sei für die Stadt und die Region „sehr wichtig und hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung“. Die Bundeswehr insgesamt stehe „für unsere Sicherheit ein". Sie sichere auch die Freiheitsrechte. Denn ohne äußere Sicherheit könnten diese nicht gewährleistet werden.

Total begeistert vom Tag der Bundeswehr ist der neunjährige David Igel aus Waal. „Hier ist viel Action geboten und man sieht Geräte, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt.“ In einen 30 Kilo schweren Schutzanzug schlüpft derweil Kevin Kaufmann (22) aus Germaringen. „Eine coole Erfahrung“, sagt er hinterher. Allerdings möchte er sich nicht vorstellen, darin den ganzen Tag arbeiten zu müssen.

Auf dem Fliegerhorst in Kaufbeuren gab es viel zu entdecken

Auch in der Luft gab es auf dem weitläufigen Gelände viel zu sehen. So überflogen das Transportflugzeug A400M und der Aufklärer P-3C Orion den Fliegerhorst. Zudem schwebten Fallschirmspringer unter dem Applaus der Zuschauer von einer C-130J Super Hercules aus auf den Boden. Auf einer Blaulichtmeile präsentierten sich Polizei, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Rettungsdienste. Zu dem Gelände waren die allermeisten Besucherinnen und Besucher mit Shuttlebussen gelangt, die von Großparkplätzen aus starteten. Am Vormittag war es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen in Kaufbeuren gekommen, berichtete die Polizei.

Der gesamte Tag verlief friedlich. Die Sanitäter mussten lediglich einzelne Besucher versorgen, die aufgrund der Hitze gesundheitliche Probleme bekommen hatten. Am Ende ging es laut Bundeswehr-Pressesprecher Benjamin Dempfle allen wieder gut.