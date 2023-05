Kaufbeuren

Forensische Psychiatrie in Kaufbeuren: Wenn Straftäter zu Patienten werden

Plus In Kaufbeuren steht die größte forensische Klinik in Schwaben. Hier werden Straftäter zu Patienten. Aber was passiert hinter den Mauern eigentlich?

Von Tobias Schuhwerk

Das Gebäude ist streng gesichert und einzigartig in der Region: In der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie („Forensik“) in Kaufbeuren werden über 200 psychisch kranke Menschen behandelt, die im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung straffällig geworden sind. Darunter sind beispielsweise Drogensüchtige, aber auch schizophreniekranke Straftäter mit schweren Gewaltdelikten. Seit fünf Jahren besteht der Neubau auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren bereits – die Wurzeln der Forensik reichen jedoch bis ins Jahr 1857 zurück. Es ist die größte Einrichtung des sogenannten Maßregelvollzugs in Schwaben. Wir beantworten Fragen rund um die Forensik und ihre 240 Mitarbeitenden.

Was bedeutet Maßregelvollzug?

