Freundin geschlagen und terrorisiert: Ostallgäuer muss in Haft

Extreme Eifersucht, Kontrolle und schließlich massive Gewalt soll der Angeklagte der Frau angetan haben. Die Richterin hatte keine Zweifel an seiner Schuld.

Eifersucht, Kontrolle und Aggression – damit sah sich eine 42-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Ostallgäu laut ihrer Zeugenaussage vor dem Amtsgericht in ihrer Beziehung zu einem 28-jährigen ehemaligen Arbeitskollegen konfrontiert. Das Ganze soll im Januar in einem tätlichen Angriff gegipfelt haben.

Bei diesem soll ihr der Mann unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen, sie an den Haaren gerissen und ihr mit dem Ellbogen die Luft abgedrückt haben – wobei er sie immer wieder aufforderte, „die Wahrheit zu sagen“.