Gefälschter Impfausweis: 24-Jähriger muss 8400 Euro Strafe zahlen

Plus Ein 24-jähriger Kaufbeurer wollte sich in einer Apotheke ein Corona-Zertifikat erschleichen.Sein Anwalt weist auf eine Gesetzeslücke hin.

Wegen des „Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ musste sich ein Mann vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Der 24-Jährige hatte 2021 in einer Kaufbeurer Apotheke einen falschen Impfausweis vorgelegt und versucht, sich damit einen QR-Code für ein digitales Corona-Zertifikat zu erschleichen. Das Vorhaben scheiterte an der Aufmerksamkeit einer Angestellten. Der Mann erhielt einen Strafbefehl über 8400 Euro. Sein Einspruch vor Gericht hatte keinen Erfolg. Die Richterin verurteilte ihn zu einer Strafe, die exakt dem Strafbefehl entsprach. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.