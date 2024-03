Gericht in Kaufbeuren: Vorgesetzter wegen sexueller Belästigung verurteilt

Schläge aufs Gesäß und anzügliche Bemerkungen gegenüber jungen Mitarbeiterinnen – dafür wird ein Vorgesetzter zu 5600 Euro Geldstrafe verurteilt.

Was der 44-jährige Angeklagte in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren als Scherze „auf Augenhöhe“ schilderte, waren für die Richterin sexuelle Belästigung und Körperverletzung unter Ausnutzung einer Führungsposition. Dem ehemaligen Vorgesetzten aus der Lebensmittelbranche wurden Übergriffe gegen drei junge Mitarbeiterinnen vorgeworfen.

Zwei von ihnen soll er im Jahr 2021 im Vorbeigehen aufs Gesäß geschlagen haben. Der dritten Geschädigten, die sich damals gerade den Rücken tätowieren ließ, habe er im April 2023 auf diesen besonders empfindlichen Bereich geschlagen. Die Taten sollen sich mehrheitlich in einer Filiale im Ostallgäu ereignet haben.

Zeuginnen schildern vor dem Amtsgericht Kaufbeuren ähnliche Vorfälle

Die Zeuginnen im Alter von 21 bis 25 Jahren schilderten jetzt im Prozess weitere Vorfälle sowie ein generell distanzloses und anzügliches Verhalten ihres ehemaligen Vorgesetzten. So soll er beispielsweise eine der jungen Frauen um ein freizügiges Foto gebeten haben. „Auffällig“ waren für die Richterin auch Chatverläufe zwischen dem Angeklagten und den Zeuginnen. In einem Fall hatte er sich zur Oberweite der Mitarbeiterin geäußert.

Der bislang unbescholtene Angeklagte hatte zunächst einen Strafbefehl über 100 Tagessätze zu je 90 Euro erhalten. In seinem Einspruch vor dem Amtsgericht beteuerte er seine Unschuld. Er hielt es allenfalls für möglich, dass er einer der Zeuginnen aufs Gesäß geschlagen haben könnte. Dies sei aber nur „Spaß“ gewesen und habe keinen sexuellen Hintergrund gehabt.

Die Staatsanwältin und die Richterin hielten ein solches Verhalten für alles andere als spaßig. „Sie haben Ihre Position ausgenutzt“, hielt ihm die Vorsitzende im Urteil vor. Dieses lautete auf 140 Tagessätze zu je 40 Euro, insgesamt also auf eine Geldstrafe in Höhe von 5600 Euro. Die im Vergleich zum Strafbefehl niedrigere Tagessatzhöhe ergab sich aus dem aktuellen Einkommen des mittlerweile gekündigten Angeklagten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angeklagter Ostallgäuer stellt sich vor Gericht selbst als Opfer dar

Der Mann stellte sich im Prozess als Opfer einer innerbetrieblichen Intrige das, was er damit begründete, dass die Anschuldigungen in zwei der drei angeklagten Fälle erst nach über zwei Jahren gekommen seien. Die jungen Frauen, die beide nicht mehr im Unternehmen sind, erklärten sinngemäß, dass sie damals berufliche Nachteile befürchtet haben. Anders als der Verteidiger – er beantragte einen Freispruch – hegten die Staatsanwältin und die Richterin keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen. Direkt an den Angeklagten gewandt sagte die Vorsitzende: „Sie sind der Einzige, der in der heutigen Verhandlung gelogen hat - und die größte Lüge war Ihre Entschuldigung.“ Der 44-Jährige hatte in seinem Schlusswort erklärt, es tue ihm leid, wenn sich eine der jungen Frauen von ihm belästigt gefühlt habe. (AZ)