Kaufbeuren

14:00 Uhr

Gewaltvideo im Netz: Autofahrer aus Kaufbeuren verprügelt Frau in der Türkei

Plus Ende 2023 taucht im Netz ein Video auf: In einem Auto mit KF-Kennzeichen wird eine Frau verprügelt. Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Von Katharina Gsöll

Erschreckende Szenen waren Ende Dezember 2023 in einem Video zu sehen, das in den sozialen Medien geteilt wurde. Es zeigt, wie in einem Auto mit Kaufbeurer Kfz-Kennzeichen eine Frau brutal verprügelt wird. Aufgezeichnet hat das Handyvideo der Inhaber eines türkischen Instagram-Profils - mutmaßlich auf einer Autobahn in der Türkei.

Beschuldigter und Geschädigte sind türkische Staatsangehörige

Nach den polizeilichen Ermittlungen wurde das Verfahren inzwischen der Staatsanwaltschaft Kempten vorgelegt. Die hat jetzt überprüft, inwieweit hier deutsches Strafrecht anwendbar ist. Das Ergebnis: "Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde abgesehen, da die Tat in der Türkei begangen wurde und Beschuldigter und Geschädigte türkische Staatsangehörige sind", erklärt Thomas Hörmann, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, unserer Redaktion auf Nachfrage.

