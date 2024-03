Kaufbeuren

24.03.2024

"Glückswürmchen" in Kaufbeuren - wer steckt hinter den niedlichen Geschenken?

Selbst gehäkelte „Glückswürmchen“ verteilt eine Kaufbeurerin an ihre Mitbürger.

Plus Eine anonyme Glücksfee verteilt in Kaufbeuren selbst gehäkelte "Glückswürmchen". 700 hat sie bereits an verschenkt. Wir haben mit ihr gesprochen.

Von Verena Füger

Grün, lila, blau und kunterbunt sind die gehäkelten Würmchen, die in Kaufbeuren an zahlreichen Fahrrädern, Autos und Briefkästen baumeln. 700 dieser "Glückswürmchen" hat eine anonyme Glücksfee davon im Stadtgebiet verteilt - verziert mit Knopfaugen, einem Lächeln und einer kleinen Mütze. Damit wolle sie den Beschenkten eine Freude bereiten und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ursprünglich stammten die gehäkelten Würmchen aus England. Der Trend dieser süßen "Sorgenwürmchen" schaffte es jedoch schnell nach Deutschland, wo sie neuerdings "ausgewildert" werden. Mit einem kleinen angehängten Text haben sie mittlerweile schon vielen Personen eine Freude bereitet - nun auch in Kaufbeuren.

