Junger Mann schickt Kindern pornografische Bilder

Ein Ostallgäuer wird vor dem Schöffengericht in Kaufbeuren verurteilt. Der junge Mann verschickte pornografische Bilder an Minderjährige. Er kommt ohne Arrest davon.

Mit erkennbarer Scham und Reue hat ein junger Ostallgäuer vor dem Kaufbeurer Jugendschöffengericht gestanden, weil er in den Jahren 2019 und 2020 pornografische Bilddateien an Chatpartner in ganz Deutschland verschickt haben soll. Am schwersten wog ein Fall, bei dem der damals 19-Jährige einem 13-jährigen Mädchen sexuelle Avancen gemacht und ihr Bilder eines erigierten Gliedes zugesandt hatte.

Weil das Opfer minderjährig war, wurde dies vom Gericht als sexueller Missbrauch eines Kindes gewertet. Dass der Angeklagte nun im Urteil ohne Arrest davonkam, lag auch daran, dass die Taten zu einem Großteil schon lange zurückliegen. Der Ostallgäuer wurde richterlich verwarnt und dazu verurteilt, eine Geldauflage von 4000 Euro an eine Opferschutz-Organisation zu bezahlen. Zudem muss er 60 Sozialstunden ableisten. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Pornografische Fotos an Kinder verschickt: Polizei ermittelte im Internet

Die Polizei war dem jungen Mann im Jahr 2021 bei Ermittlungen im Internet auf die Spur gekommen und hatte auf seinem Handy rund 100 einschlägige Bilddateien gefunden, darunter auch solche mit kinderpornografischen Inhalten. Über seinen Verteidiger beteuerte der Angeklagte, dass er bei seinen Chats nicht gezielt nach sehr jungen Mädchen gesucht habe. Vielmehr habe er „relativ wahllos“ beliebige Personen beiderlei Geschlechts angeschrieben. Die von ihm versandten Bilder hatte er nach eigenen Angaben aus einer anderen Chatgruppe, auf die er zufällig durch einen Link gestoßen sei. Er sei dann „immer mehr in diese Welt hineingeraten“ und „wie im Tunnel gewesen“. (bbm)