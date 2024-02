Kaufbeuren

24.02.2024

Kaufbeurer OB: "Größte Demonstration seit ich im Amt bin"

Rund 2.000 Menschen haben am Samstag in Kaufbeuren gegen Rechtsextremismus demonstriert. Mit Plakaten und in Redebeiträgen wollten sie für die Demokratie und für ein buntes, friedliches Miteinander werben.

Von Katharina Gsöll

"Es ist die größte Demonstration in Kaufbeuren seit ich im Amt bin, also seit etwa 20 Jahren", sagte der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse bei der Abschlusskundgebung.

Protestzug vom Berliner Platz zum Rathaus

Zuvor waren am Samstagnachmittag zahlreiche Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer sowie Menschen aus dem Umland vom Berliner Platz durch die Innenstadt gezogen. Sie hatten Banner und Plakate dabei, auf denen sie ihren Widerstand gegen Verfassungsfeinde zum Ausdruck bringen, für die Demokratie und für ein buntes, friedliches Miteinander werben wollten. Seit Wochen gehen bundesweit Tausende Menschen gegen Verfassungsfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf die Straße. Auslöser der Proteste waren Berichte über Treffen - auch in Bayern - bei denen sich die Teilnehmer über Pläne ausgetauscht hatten, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen. Die Veranstaltung in Kaufbeuren verlief nach Polizeiangaben friedlich und störungsfrei.

