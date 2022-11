Kinderpornos auf Handy und Laptop: 26-Jähriger verurteilt

Plus 26-Jähriger ist vor Gericht geständig. Der Auslöser der Ermittlungen kam aus dem USA.

Wegen Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie wurde ein 26-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis vom Kaufbeurer Schöffengericht zu eineinhalb Jahren auf Bewährung und einer Geldauflage von 6000 Euro verurteilt. Die Behörden waren ihm auf die Spur gekommen, nachdem er im Juni 2021 über einen kostenlosen Instant-Messaging-Dienst ein Video verschickt hatte, in dem sich ein erwachsener Mann massiv an einem etwa fünf Jahre alten Mädchen vergeht.