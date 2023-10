Knatsch auf der Kaufbeurer Kartbahn geht vor Gericht

Ein Soldat soll einem 13-Jährigen in der Karthalle ungebremst aufgefahren sein. Vor Gericht stellt sich heraus, dass der Junge nicht ganz unschuldig war.

Der Vorwurf lautete auf gefährliche Körperverletzung und hätte im Fall einer Verurteilung für den Angeklagten, einen 37-jährigen Soldaten aus Nordrhein-Westfalen, den Rauswurf bei der Bundeswehr bedeuten können. Der Unteroffizier soll im November 2022 in der Kaufbeurer Karthalle einem 13-jährigen Jungen in der Boxengasse absichtlich ungebremst aufgefahren sein. Anschließend soll er ihn aus dem Kart gezogen und geschubst haben. Laut ärztlichem Attest erlitt der Junge eine Rippenprellung.

Der Soldat hatte nach dem Vorfall einen Strafbefehl erhalten, der eine Geldstrafe von 7200 Euro vorsah. Dagegen legte er Einspruch ein, sodass es jetzt zur Verhandlung vor dem Amtsgericht kam. Dass das Verfahren hier gegen eine Geldbuße in Höhe von 5000 Euro eingestellt wurde, lag daran, dass der Geschädigte am Konflikt wohl nicht ganz unschuldig war.

Angeklagter gibt Schubser in der Karthalle zu

Der Angeklagte gab den Schubser zu und bedauerte sein Verhalten, bestritt jedoch eine absichtliche Kollision. Dass er auf das stehende Kart aufgefahren war, führte er auf den Verlust seiner Brille nach einem Rempler des 13-Jährigen auf der Strecke zurück. Der Junge, der in Rennmontur nicht als Kind zu erkennen gewesen sei, habe ihn während des Rennens wiederholt abgedrängt und sei ihm dann in der letzten Runde ungebremst aufgefahren. Daraufhin sei er in die Bande gekracht und habe seine Brille verloren. Dass dies ursächlich für die anschließende Kollision in der Boxengasse gewesen sein soll, nahm ihm der Vertreter der Nebenklage nicht ab. Der Anwalt der Familie des Jungen machte keinen Hehl daraus, dass er sich auch in diesem Punkt ein Geständnis gewünscht hätte.

Im Prozess wurde deutlich, dass der Geschädigte, der auch professionell Rennen fährt, in der Karthalle nicht zum ersten Mal unangenehm aufgefallen war. Wie sich der Betreiber als Zeuge erinnerte, sei er selbst eine Woche vor dem Vorfall auf der Bahn gewesen und von dem jungen Motorsportler „unangenehm bedrängt“ worden. Daraufhin habe er dem 13-Jährigen und dessen Vater klargemacht, dass er ein derart unsportliches Verhalten „nie mehr sehen“ wolle. Nun war das Maß voll: Er erteilte beiden Hausverbot.

Fahrverhalten des jungen Motorsportlers sieht für Richterin nach "reiner Provokation" aus

Auf einem Überwachungsvideo konnte sich das Gericht ein Bild vom Fahrverhalten des 13-Jährige machen, welches für die Richterin nach "reiner Provokation" aussah. In Richtung des Angeklagten betonte sie: „Natürlich dürfen Sie ihm nicht einfach auffahren!“ Angesichts der Umstände hielten aber Richterin, Staatsanwältin und der Verteidiger eine Einstellung gegen eine Geldauflage für vertretbar. Der Angeklagte, gegen den auch die Bundeswehr schon Disziplinarmaßnahmen verhängt hat, wirkte sichtlich erleichtert.