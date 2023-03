„Konnte Udo Fußball spielen?“

Plus Bei der Kinderuni gibt es viele Fragen an Udo-Entdeckerin Madelaine Böhme. Die Professorin berichtet von ihrem Sensationsfund.

Konnte Udo niesen? Diese und viele weitere Fragen stellte das junge Publikum bei der Kinderuni. Dabei ging es um den Sensationsfund der Paläontologin Madelaine Böhme: den Menschenaffen Udo mit aufrechtem Gang.