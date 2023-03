Neue Kneipennacht in Kaufbeuren: Das ist über das Event bekannt

Mit „Night-Crawl“ wollen die Organisatoren an die Blue Night anknüpfen, zu der früher die Musikbegeisterten in die Bars in Kaufbeuren strömten. So sehen die Pläne aus.

Ein Abend, ein Eintritt, zwölf Kneipen und Livemusik bis zum Abwinken – was früher in Kaufbeuren als Blue Night die Musikbegeisterten in Scharen in die Bars der Altstadt lockte, wollen Markus Mölzer und Daniel Fischer unter neuem Namen wieder aufleben lassen.

Night Crawl heißt die neue Kneipennacht in Kaufbeuren

Night Crawl soll die Kaufbeurer Kneipennacht fortan heißen. „Das Konzept unterscheidet sich, wir wollen einen Neustart machen“, kündigt Markus Mölzer, der das Roundhouse betreibt, an. Losgehen soll es am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr, die Livemusik in den jeweiligen Lokalen startet um 20 Uhr.

Bis Mitternacht bieten Bands größtenteils aus der Region alle möglichen musikalischen Stilrichtungen und ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Musikprogramm. In zwei Lokalen legen zudem DJs elektronische Musik auf. „Wir versuchen, das Angebot möglichst vielfältig aufzubauen“, sagt Mölzer. „Jede Kneipe hat ihren eigenen Stil“, erklärt Fischer von der Event-Agentur Wood and Wire. Von klassischen Rock-Covergruppen über Indie-Bands mit eigenen Stücken bis Hiphop und Jazzy Funk werde alles vertreten sein, verspricht er.

Info-Point in der Kaiser Max Straße in Kaufbeuren

Mit der Contheke, dem zur Bar umgebauten Schiffscontainer, bieten die Veranstalter in der Kaiser-Max-Straße eine zentrale Anlaufstelle mit Info-Point und Streetfood-Stand. Dort wird sich die Abendkasse befinden und dort müssen im Vorverkauf erstandene Tickets gegen ein Armband getauscht werden. „Wir haben ein Programmheft, in dem aufgezeichnet ist, wo die ganzen Kneipen sind und was alles geboten ist“, sagt Mölzer. Das Heft ist ebenfalls an der Contheke erhältlich.

Um die Besucher zum Weitergehen zu animieren und sich mehrere Läden anzuschauen, gebe es erstmals ein Bonusprogramm. Wer in drei Kneipen war und dort jeweils ein Getränk bestellt hat, erhalte einen Schnaps umsonst, versprechen die Veranstalter. Dafür müssen sich die Gäste ihr Programmheft in den Kneipen abstempeln lassen. „Wir möchten damit Leute für Kneipen begeistern, in denen sie noch nie waren“, sagt Mölzer. Ihr Hauptzielpublikum vermuten die beiden in der Altersgruppe ab 30 Jahren.

Night Crawl: Anreiz für jüngere Besucherinnen und Besucher

„Dadurch dass wir aber auch DJs dabei haben und mit dem Anreiz, dass die Besucher danach noch in die Clubs gehen können, erhoffe ich mir, dass es verjüngt wird“, hofft er. Denn im Anschluss an die Live-Konzerte steigen im Ringkeller, im Republic und im Roundhouse die Aftershow-Partys. „Da kommen die Leute auch kostenlos mit dem Bändchen rein.“

Informationen und Vorverkaufstickets zur Kneipennacht sind entweder online unter www.night-crawl.de oder bei Engels Genussreich und in der Tourist-Information erhältlich. Der Preis beträgt 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Die Anzahl der Tickets ist auf 1200 Stück limitiert.