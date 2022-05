Kaufbeuren

vor 47 Min.

Neuer Kaiser und höhere Preise beim Kaufbeurer Tänzelfest

Neu gestrichen haben Rosi und Horst Lauerwald den Bierfass-Wagen, den sogenannten Bonzen. Er ist Teil des Tänzelfest-Festzugs, der heuer in voller Länge wieder stattfinden soll.

Plus Für die lang ersehnte Neuauflage des größten historischen Kinderfestes in Bayern gibt es keine Einschränkungen. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Von Renate Meier

Endlich wieder Tänzelfest! Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf das älteste historische Kinderfest Bayerns heuer in vollem Umfang wieder stattfinden, berichtet der Vorsitzende Horst Lauerwald. Das heißt, von der Eröffnung am Donnerstag, 14. Juli, im Rondell über das Lagerleben, die Hauptfesttage in der Altstadt und dem Festzeltbetrieb samt Rummel bis Montag, 25. Juli, ist Feiern angesagt. Lediglich im Bierzelt stelle der Wirt auf Eigeninitiative die Tische etwas weiter auseinander. Zudem installiere er dort eine spezielle Lüftung.

