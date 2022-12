Warum das hiesige Tierheim gerade sehr viele Schützlinge beherbergt

Plus Der Vorstand will die Krisenjahre hinter sich lassen. Im Tierheim Beckstetten ist gerade sehr viel zu tun.

Nach turbulenten Jahren ist beim Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung wieder Ruhe eingekehrt. Das berichtete der Vorsitzende Harald Eberhard bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Mauerstetten, an der 15 der etwa 450 Mitglieder teilnahmen. Eberhard freute sich sichtlich über diese gute Nachricht. Anfang des Jahres hatte sich der Verein nach einer Aneinanderreihung von Krisen neu aufgestellt.