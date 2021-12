Kaufbeuren

vor 47 Min.

NS-Verstrickungen: neue Namen für drei Straßen

Plus Kaufbeurens Kulturausschuss empfiehlt einstimmig Umbenennungen. Für Porsche gibt es eine Sonderlösung, weil es – anders als etwa in Bad Wörishofen – um die Firma und nicht um den Gründer geht.

Von Martin Frei

Drei Straßen in Kaufbeuren erhalten in nächster Zeit wohl neue Namen. Nach einem langwierigen und intensiven Entscheidungsprozess, empfahl der Kulturausschuss die Umbenennung der Josef-Fischer-Straße beim Bahnhof, der Hans-Seibold-Straße (im Haken) und des Bürgermeister-Kristaller-Weges (Oberbeuren). Bei den Namensgebern liege aufgrund ihrer engen Verstrickung mit dem Nationalsozialismus nicht (mehr) die notwendige „Erinnerungswürdigkeit“ für eine solche ehrende Erwähnung im öffentlichen Raum vor. Zudem sollen die Straßenschilder in der Kaufbeurer Porschestraße mit erläuternden Täfelchen versehen werden. Die abschließende Entscheidung über die Umbenennungen trifft der Stadtrat.

