Kaufbeuren

11:36 Uhr

Parade, Festival und Diskussion: Das gibt es bei der Pride Week in Kaufbeuren

Im vergangenen Jahr zogen rund 400 Menschen in einer bunten, ausgelassenen Parade durch die Kaufbeurer Innenstadt. Bei der anschließenden Kundgebung vor dem Rathaus ging es auch um ernste Themen – die Teilnehmenden forderten in ihren Redebeiträgen Toleranz und aktives Eintreten gegen Queer-Feindlichkeit.

Plus Bald wird Bad Wörishofens Nachbarsstadt wieder zum Mittelpunkt der queeren Szene im Allgäu. Mit Blick auf die Landtagswahl gibt es konkrete politische Forderungen.

Von Katharina Gsöll Artikel anhören Shape

Im dritten Jahr in Folge darf man fast schon von einer Tradition sprechen: Regenbogenfahnen sollen am 2. September wieder in der Kaufbeurer Altstadt flattern. Dann wird dort das große Finale der diesjährigen Allgäu Pride Week gefeiert – wie schon 2022 mit einer bunten Parade, die am Zollhäuschen startet, durch die Altstadt zieht und mit einer Kundgebung vor dem Rathaus in der Kaiser-Max-Straße abschließt.

„Auch in diesem Jahr laden wir zu verschiedenen Events ein, um mehr Aufmerksamkeit für queeres Leben im Allgäu zu schaffen“, sagt Florian Bodendörfer vom Verein Allgäu Pride. Diesmal finden auch einige Veranstaltungen in Kempten und eine in Türkheim statt, denn „Kaufbeuren ist zwar unsere Homebase, aber unsere inzwischen fast 100 Mitglieder kommen aus dem ganzen Allgäu“. Die bessere Vernetzung queerer Menschen sei gerade im ländlichen Raum wichtig. Queer ist ein Sammelbegriff für alle, die sich der LGBTQIA-Community zugehörig fühlen, sich also als schwul, lesbisch, bisexuell, trans-, intergeschlechtlich, asexuell bezeichnen. Sie alle sollen in der Gesellschaft sichtbarer werden, mit Respekt und Toleranz behandelt werden, so das Ziel von Allgäu Pride.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen