Podiumsdiskussion zur Landtagswahl: Buhrufe für Unterallgäuer AfD-Kandidaten

Plus Bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in Kaufbeuren verärgert Kandidat Patrick Herkommer (AfD) das Publikum mit einer Äußerung.

Mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze offenbarte die Podiumsdiskussion der sechs Direktkandidaten im Stimmkreis Kaufbeuren zur Landtagswahl im Oktober. Eingeladen hatten die Kolpingfamilie Kaufbeuren, die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) und die Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren. 132 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in den Kolpingsaal gekommen.

Die Diskussion bestritten nur die Direktkandidaten der Parteien, die bereits im Landtag vertreten sind, so die Erläuterung von KAB-Moderator Michael Breitsameter aus Augsburg. Dieser leitete eine insgesamt faire Auseinandersetzung, die jedoch durch den AfD-Kandidaten Patrick Herkommer an ihre Grenzen geführt wurde. Wiederholt hatte er die Abschiebung für die Migrantenkinder gefordert, die der deutschen Sprache nicht mächtig seien.