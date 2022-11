Kaufbeuren

vor 19 Min.

Roboter aus Kaufbeuren, die putzen und das Essen kochen

Plus Roboter sollen den Alltag erleichter und eine Lösung für den Fachkräftemangel sein. Eine Firma produziert die Maschinen nun in Kaufbeuren.

Von Felicia Straßer

Es leuchtet grell von der Decke, ein Surren ist zu hören. In kastenförmigen Käfigen stehen Roboter, die immer gleiche Bewegungen ausführen. Sie gehören dem deutsch-chinesischen Unternehmen Agile Robots, das nun in Kaufbeuren im Gewerbepark Momm mit der Produktion beginnt. Die Münchner Firma stellt Roboterarme her, die sehr unterschiedliche Aufgaben erledigen. Ein Putz-Roboter reinigt beispielsweise die Innenräume von Wärmeschränken, der sogenannte Pick-and-Place-Roboter nimmt Gegenstände und platziert sie an einen bestimmten Ort. Es gibt auch Versuche mit Koch-Robotern, die ganze Mahlzeiten zubereiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

