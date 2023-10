Römerturm in Kaufbeuren bleibt nach Brand geschlossen

Der Römerturm in Kaufbeuren bleibt nach dem Brand am Samstag geschlossen. Die Kripo ermittelt mit Hochdruck wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Noch gibt es offensichtlich keine heiße Spur, nachdem es im Römerturm bei Kaufbeuren am Samstag gebrannt hat. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Dieser Verdacht habe sich mittlerweile erhärtet, sagte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden an der Sehenswürdigkeit in Großkemnat wird mit 50.000 Euro angegeben.

Brand im Römerturm: Sehenswürdigkeit stammt aus dem 12. Jahrhundert

Wie berichtet, war die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen alarmiert worden, da der Dachstuhl der gut 25 Meter hohen Burganlage aus dem 12. Jahrhundert brannte. Eine Anwohnerin war laut Polizei durch lautes Knistern und Knacken auf das Feuer im Bereich der Aussichtsplattform aufmerksam geworden.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand in kurzer Zeit. Verletzt wurde bei dem Feuer und dem folgenden Einsatz der Rettungskräfte niemand. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise auf die Brandursache geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben (Telefon 08341/9330).

Nach der Schadensaufnahme steht nun fest, dass vor allem der Holzboden und das Geländer der Plattform gebrannt haben. Wie Rathaus-Sprecher Tobias Müller sagte, habe es unter dem Holzboden eine Betondecke gegeben, die letztlich den Unterbau des Turms vor dem Feuer geschützt habe. Zwischenzeitlich sei der Schaden der Brandversicherung der Stadt gemeldet worden. Auch der Statiker habe den Turm für die anstehende Reparatur freigegeben.

Das heißt aber auch: Der Turm bleibt vorläufig für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Zimmererarbeiten werden laut Müller nun ausgeschrieben. Unklar ist derzeit, wann mit der Brandsanierung begonnen werden kann. Bei der Stadt hofft man aber, dass eine Wiedereröffnung noch in diesem Jahr möglich ist.

Das ist der Römerturm in Kaufbeuren

Der Römerturm ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Kaufbeurens und wurde 1185 erbaut. Dabei handelt es sich eigentlich um den Bergfried der 1185 erbauten Burg Kemnat. Der Begriff bezeichnet den Hauptturm einer Burg aus dem Mittelalter. Von der Burganlage sind heute nur noch das Amtshaus, ein Brunnen sowie der Bergfried erhalten.