Rote Ampeln überfahren, Autos ignoriert: Radfahrer schüttelt Polizei ab

Ein Mann hielt bei einer Kontrolle durch eine Radstreife in der Kaufbeurer Innenstadt nicht an. Stattdessen flüchtete er waghalsig mit seinem getunten E-Bike.

Die Polizei hat am Nachmittag des 5. Mais versucht einen männlichen Radfahrer in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren zu kontrollieren, weil er auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs war. Er kam der Fahrradstreife entgegen und wurde zum Anhalten aufgefordert, wobei noch Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte, teilt die Polizei mit.

Der Mann ignorierte die Aufforderung und beschleunigte, weshalb er durch den Polizisten auf dem Fahrrad verfolgt wurde. Der Flüchtende missachtete mehrerer rote Ampeln und fuhr ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Der vermutlich ortskundige Mann versuchte, durch seine Fahrmanöver die Radstreife abzuschütteln. Da das E-Bike des Mannes verbotenerweise getunt war und er über 50 km/h schnell fuhr, musste die Verfolgung letztendlich im Haken abgebrochen werden.

Der Polizist trug eine Videokamera während der Verfolgungsjagd in Kaufbeuren

Der Weg des Flüchtenden ging von der Fußgängerzone über den Plärrer und den Bereich der Spittelmühlkreuzung. Letztmalig wurde er in der König-Rudolf-Straße gesichtet. Nachdem nun Bilder einer Videokamera vorliegen, die von den Polizeibeamten getragen wurde, kann nun ermittelt werden. Sollten Verkehrsteilnehmer durch den circa 40- bis 45- jährigen Mann gefährdet worden sein, werden diese gebeten sich bei der Polizei Kaufbeuren zu melden. Weitere Hinweise bitte ebenfalls an die Polizei Kaufbeuren unter Tel.: 08341/9330. (mz)