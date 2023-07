Scherz mit Folgen: 20-Jähriger schreibt "aus Langeweile" über Terroranschlag

Ein 20-jähriger Kaufbeurer schreibt in einem öffentlichen Chat, er plane „aus Langeweile einen Terroranschlag“. Wegen dieser Nachricht landet er vor Gericht.

Er wollte nach eigenen Angaben „nur Spaß haben“ und schoss dabei weit über das Ziel hinaus: Ein 20-jähriger Kaufbeurer hat im Februar in einem öffentlichen Chat eine Nachricht an einen anderen Teilnehmer verschickt, in der er behauptete, „aus Langeweile“ einen Terroranschlag zu planen. Der Empfänger der Zeilen fand dies alles andere als spaßig und informierte die Behörden.

Der bis dato unbescholtene Versender der Nachricht musste sich jetzt wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten“ vor dem Jugendrichter verantworten. Hier wurde das Verfahren schließlich gegen eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro eingestellt.

Amtsgericht Kaufbeuren: So erklärt der Angeklagte sein Verhalten

Zum Prozessauftakt hatte der junge Mann beteuert, dass er nie die Absicht gehabt habe, einen Anschlag zu verüben. Am fraglichen Abend war ihm offenbar langweilig gewesen. Als er dann auf einem Internet-Videoportal einen Beitrag mit einem fast identischen Hintergrund wie in der jetzigen Anklage entdeckte, verfiel er auf die Idee, die er im Rückblick auch nicht mehr witzig fand. Die Polizei hatte damals prompt reagiert und insbesondere auch den PC beschlagnahmt, von dem aus die Nachricht verschickt worden war.

Als der Angeklagte jetzt vor Gericht erkennen ließ, dass er den Computer gerne zurück hätte, machte ihm der Vorsitzende klar, dass er diesen „keinesfalls“ wieder bekommen werde, da die Tat damit begangen wurde. Daraufhin erklärte sich der Angeklagte mit der form- und ersatzlosen Einziehung des Geräts einverstanden.

Am Ende der Beweisaufnahme waren der Richter und der Staatsanwalt der Meinung, dass es im vorliegenden Fall nicht unbedingt eines Urteils bedurfte. Beide Juristen waren aber auch überzeugt, dass der Angeklagte „merken muss, dass es so nicht geht“. Sie hielten eine Einstellung des Verfahrens verbunden mit einer Geldauflage in Höhe von 400 Euro für angebracht, die der Auszubildende in vier Monatsraten bezahlen darf. Er selbst wirkte sichtlich erleichtert und erklärte, er sei „auf jeden Fall damit einverstanden“.