Schreiben, um vom Leben zu erzählen

Ein inklusives Literaturprojekt vereint Texte und Bilder von Menschen aus ganz Deutschland in einem Buch. Wie ein Kaufbeurer den Mut fand, sich zu bewerben.

Diese Zeilen lesen, den Einkaufszettel schreiben, eine WhatsApp-Nachricht tippen – für etwa 6,2 Millionen Menschen in Deutschland sind das unvorstellbare Herausforderungen. So viele Erwachsene können laut einer Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 entweder gar nicht lesen und schreiben oder nur so schlecht, dass es sie im Alltag beeinträchtigt.

Die Vhs in Kaufbeuren bietet Alphabetisierungskurse

Da das Thema oft schambesetzt sei, habe Analphabetismus auch Auswirkungen auf das soziale Leben der Betroffenen, erklärt Priska Reisinger. Seit zehn Jahren leitet sie an der Kaufbeurer Volkshochschule (Vhs) Alphabetisierungskurse, bringt also Erwachsenen Lesen und Schreiben bei. Die meisten Teilnehmer seien sogenannte funktionale Analphabeten, das bedeutet, dass sie einzelne Wörter und einfache Sätze, aber keine zusammenhängenden Texte lesen können. „Wenn jemand zum ersten Mal seinen Namen schreiben oder etwas lesen kann – und sei es nur ein einziges Wort – erlebe ich, wie groß die Freude ist. Für diesen Menschen verändert sich in dem Moment das Leben“, sagt die Kursleiterin. Und manche Teilnehmer schaffen es irgendwann sogar, ganze Geschichten zu schreiben.

Sertac Uyaniker ist Schüler in Reisingers Kurs und hat mit drei Einreichungen am Schreibwettbewerb „Heraus mit den Sprachen“ des Vereins „Die Wortfinder“ teilgenommen. Der gemeinnützige Verein fördert kreatives Schreiben von Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen. Zeichnungen und Malereien von zehn Künstlerinnen und Künstlern, die selbst nicht schreiben können, dienten als Anregung für die Texte, aus denen schließlich ein Buch entstanden ist. Beteiligt haben sich Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, bekannte Schriftsteller (Jenny Erpenbeck, Vea Kaiser, Peter Stamm, Stephan Thome) und Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Sie sind zwischen acht und 99 Jahre alt und kommen aus 30 verschiedenen Ländern.

Sertac Uyniker hat sich in seinen drei Texten mit ganz persönlichen Themen auseinandergesetzt. Das kostet Überwindung. „Meine WG-Mitbewohner haben zu mir gesagt: Du bist so mutig“, erzählt der 35-Jährige. Darauf ist er stolz. Zwar haben es seine Geschichten nicht ins Buch geschafft – es gab über 10.000 Einreichungen – gedruckt wurde aber immerhin ein Zitat des jungen Mannes: „Schreiben ist wichtig, dass man von sich und seinem Leben erzählen kann.“

So stellen sich Betroffene ihrer Lese- und Schreibschwäche

Genau das tut der Türke, der seit 17 Jahren in Deutschland lebt, in seinen Geschichten. Er erzählt von seiner Mutter und ihrer großen Leidenschaft für schöne, manchmal zu teure Schuhe, von der Hochzeit seines älteren Bruders in der Türkei und von dem Problem, dass er es seit 15 Jahren nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Uyniker schreibt nicht nur, er ist überhaupt ein kreativer Mensch: „Ich marmoriere mit einer speziellen Technik, dabei verwende ich für meine Bilder ausschließlich natürliche Pigmente.“ Uyniker widerlegt auf beeindruckende Weise das Vorurteil, Menschen mit Analphabetismus seien weniger intelligent, sagt Kursleiterin Reisinger. „Meist ist das Gegenteil der Fall – immerhin bedarf es Kreativität und Einfallsreichtum, um ohne gute Kenntnisse im Schreiben und Lesen im Leben zurechtzukommen.“ Die meisten Analphabeten schaffen das irgendwie, lassen sich von der Familie helfen, lernen Zugfahrpläne auswendig, bringen andere im Alltag mit Ausreden dazu, ihnen Produktetiketten oder Behördenformulare vorzulesen.

Die Herausforderung sei, Betroffene überhaupt zu motivieren, sich ihrer Schreib- und Leseschwäche zu stellen. „Es kostet Überwindung, sich einzugestehen, dass man da ein Problem hat“, glaubt Vhs-Geschäftsführerin Sabine Meyle. In Kaufbeuren finden die Menschen in den sogenannten Alpha-Kursen der Vhs Hilfe. Diese laufen über mehrere Semester – Lesen und Schreiben lernt man schließlich nicht von heute auf morgen. Um etwas an ihrer Situation zu ändern, müssen Betroffene also nicht nur mutig, sondern auch ausdauernd sein.