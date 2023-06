Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren mit Eurofighter und Otto Bulletproof

Der Tag der Bundeswehr findet am 17. Juni in Kaufbeuren statt. Mehr als 10.000 Gäste werden erwartet.

Mit deutlich mehr als 10.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet Oberst Thorsten Milewski bei passendem Wetter am Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren. Kaufbeuren ist als einziger Standort in Schwaben mit dabei. Damit die Gäste am Samstag, 17. Juni, von 9 bis 17 Uhr ein ansprechendes Programm und einen reibungslosen Ablauf erleben, bereiten 600 Menschen "mit Leib und Seele" das Ereignis vor. Zu sehen gibt es neben den in der Kaufbeurer Luftwaffenschule vorhandenen Kampfjets Tornado und Eurofighter auch zahlreiche andere Einsatzgeräte, Waffen und Fahrzeuge von anderen Bundeswehr-Standorten, darunter den Kampfpanzer Leopard 2, Drohnen und Raketen.

Auf der großen Bühne gibt es ein umfangreiches Programm. Am Himmel werden während Vorbeiflügen die Transportmaschinen A400M und C-130J Super Hercules, der Seefernaufklärer P-3C Orion sowie Fallschirmspringer zu sehen sein. Daneben gibt es die Möglichkeit, in einem Tornado-Cockpit und an einem Flugsimulator Platz zu nehmen. Mit dabei ist auch Ottogerd Karasch, besser bekannt als Otto Bulletproof, ein Youtuber und ehemaliger Soldat, der aktuell mit seiner eigenen Serie "Arctic Warrior" zu sehen ist. Karasch werde die Station "Leben im Felde" mit betreuen, hieß es.

Tag der Bundeswehr eine "Herzensangelegenheit"

Für Oberst Milewski ist der Tag der Bundeswehr "eine Herzensangelegenheit". Er lädt alle Interessierten zu einem offenen Dialog mit den Soldatinnen und Soldaten ein. Besonders freut es ihn, dass sich daran auch zahlreiche Musikkapellen und Vereine beteiligen. "Dieses gelebte Miteinander und das gewachsene Vertrauen" geht ihm "unter die Haut". Damit die Gäste aus nah und fern reibungslos auf das Gelände kommen, bittet die Bundeswehr, nach Möglichkeit den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.

Vom Busbahnhof Plärrer sowie vom Bahnhof Kaufbeuren aus verkehren Shuttlebusse zum Fliegerhorst. Fußgänger und Radfahrer können direkt über die Nebenwache (Hohe Buchleuthe 12) in die Kaserne gelangen. Nur für Menschen mit Behinderung stehen dort in der Nähe auch Parkplätze zur Verfügung. Für alle anderen Autofahrer gibt es Parkplätze am Tänzelfestplatz, im Innovapark und im Gewerbepark. Von dort aus verkehren ebenfalls Shuttlebusse, die dann direkt über die Hauptwache in die Kaserne fahren. Für alle anderen bleibt das Haupttor an diesem Tag geschlossen.

Sicherheitskontrollen am Tag der Bundeswehr

Aus Sicherheitsgründen werden alle Besucherinnen und Besucher an den Eingängen kontrolliert, erläutert Pressesprecher Benjamin Dempfle. Große Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mitgenommen werden, ebenso wenig Glasflaschen, alkoholische Getränke, Messer, Drohnen oder Laserpointer. Auch Hunde und alle anderen Tiere müssen draußen bleiben. Ausgenommen sind Blinden- und Hilfshunde.

Das Veranstaltungsgelände ist von der restlichen Kaserne abgetrennt. Andere Bereiche dürfen nicht betreten werden. Letzter Einlass für alle Besucherinnen und Besucher ist um 16 Uhr, um 17 Uhr endet der Tag der Bundeswehr.

Auszüge aus dem Programm

9 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

9.15 Uhr Begrüßung durch den Kommandeur und Oberbürgermeister

9.30 Uhr Fliegerhorstkapelle

10.30 Uhr Eurofighter-Bodenprüflauf

10.30 Uhr Musikverein Oberbeuren

11 Uhr Liveschaltung Verteidigungsminister

11.15 Uhr Musikverein Oberbeuren

11.30 Uhr Liveschaltung in einen Auslandseinsatz

11.45 Uhr Interview mit Spitzensportlern der Bundeswehr

12.15 Uhr Reservistenmusikzug Memmingen

13.15 Uhr Zauberer Magic Martin

13.45 Uhr Interview mit Spitzensportlern der Bundeswehr

14 Uhr "Modenschau" – Uniformen damals und heute

14.30 Uhr Stadtkapelle Kaufbeuren

15 Uhr Eurofighter-Bodenprüflauf

15 Uhr Stadtkapelle Kaufbeuren

15.30 Uhr Turnverein Kaufbeuren

16 Uhr Musikverein Hirschzell

Ganztägig: