Udo-Entdeckerin rechnet mit weiteren spektakulären Fossilfunden im Ostallgäu

Plus In der Hammerschmiede entdeckte Madelaine Böhme die Überreste des Menschenaffen Udo. Sie hofft, dass die Ausgrabungen bei Pforzen heuer früher starten als 2022.

Die Hammerschmiede werde noch „so manches spektakuläre Geheimnis freigeben“. Da ist sich die Wissenschaftlerin Madelaine Böhme von der Universität Tübingen sicher. In der Tongrube am Ortsrand von Pforzen ist sie mit ihrem Team auf die Überreste eines aufrecht gehenden Menschenaffen gestoßen. Der Sensationsfund ist gemeinhin als Udo bekannt und stellt Teile der menschlichen Evolutionsgeschichte infrage.