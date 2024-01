Warum das Parken am Klinikum Kaufbeuren plötzlich deutlich teurer ist

Plus Anfang Januar besucht ein Mann seinen Vater im Klinikum. Als er fürs Parken zahlen soll, wird er sauer – die Gebühr ist zum 1. Januar drastisch gestiegen.

Aus allen Wolken ist Ulrich Fürst gefallen, als er am Dreikönigstag das Klinikum Kaufbeuren aufgesucht hatte und anschließend seine Parkgebühren entrichten wollte. Er hatte am Vormittag für etwa zweieinhalb Stunden seinen Vater besucht, der nach einem Herzinfarkt stationär im Krankenhaus behandelt wurde. Danach staunte Fürst: sechs Euro habe er für diesen Zeitraum bezahlen müssen.

Der Kaufbeurer ist sauer – denn das Klinikum hat die Parkgebühren zum 1. Januar 2024 deutlich erhöht. Bis zum Jahresende 2023 mussten Nutzerinnen und Nutzer der Parkflächen vor der Klinik und im Parkhaus 1,20 Euro pro Stunde bezahlen, jetzt sind es zwei Euro. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei, ab der 31. Minute wird dann im Stundentakt abgerechnet – bis zu einer maximalen Tagesgebühr von acht Euro.