Kaufbeuren

12:30 Uhr

„Wer tut so etwas?“: Fassungslosigkeit nach mutmaßlicher Bombendrohung gegen Schule

Das Schulzentrum am Sonneneck in Kaufbeuren war am Donnerstagmorgen großräumig abgesperrt. Der Grund: eine mutmaßliche Bombendrohung in Zusammenhang mit der Ludwig-Reinhard-Schule.

Plus Eine mutmaßliche Bombendrohung hält am Donnerstag die Schulfamilie im Kaufbeurer Norden und Einsatzkräfte in Atem. Die Drohung erinnert an einen anderen Fall.

Von Alexander Vucko Artikel anhören Shape

„Wer tut so etwas?“ Diese Frage stellt sich eine Mutter an diesem Donnerstagmorgen. „Das ist doch krank.“ Ihre Tochter besucht die Ludwig-Reinhard-Schule, in der Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterrichtet werden. Heute jedoch später als gewohnt, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, wann das sein wird. Eine mutmaßliche Bombendrohung an der Außenfassade hält die Schulfamilie und die Sicherheitskräfte in Atem. Gegen halb acht, noch vor Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr, lässt die Polizei nach dem Anruf aus dem Rektorat die Schulgebäude räumen, das Gelände wird abgesperrt. Polizeistreifen leiten den Verkehr großräumig um.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .