Kitas voll: Über 50 Familien könnten in Bad Wörishofen jetzt einen Betreuungsplatz einklagen

Bad Wörishofen gehen die Kita-Plätze aus. „De facto haben Sie, Stand heute, keinen Platz mehr frei“, schilderte Manja Sailer am Montagabend im Stadtrat. Sailer ist Fachberaterin für Kindertagesstätten im Landratsamt Unterallgäu. Der Engpass hat Folgen. Mehr als 50 Familien könnten mittlerweile ihr Recht auf einen Betreuungsplatz in Bad Wörishofen einklagen, berichtete Sailer. Die Stadt müsse nun schnell handeln. Mehrere Möglichkeiten wurden am Montag diskutiert.

