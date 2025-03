Künstliche Intelligenz (KI) ist momentan in aller Munde. Welche Chancen und Möglichkeiten bieten ChatGPT & Co. und wie verändern sie unsere Arbeitswelt und Gesellschaft? Dieser Frage ging das Diskussionsforum der Kolping Akademie „Kolping & Wirtschaft“ in Bad Wörishofen nach - mit teils überraschenden Erkenntnissen.

Marcus Barnstorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsalltag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis