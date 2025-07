Kinder bei Unfall verletzt: Autofahrer stößt mit „Geisterradlern“ zusammen

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim einen Unfall gegeben, bei dem zwei Kinder verletzt wurden: Laut Polizei waren die neun beziehungsweise zehn Jahre alten Fahrradfahrer auf dem Radweg in falscher Fahrtrichtung unterwegs. Der Autofahrer wollte laut Polizei in die Bad Wörishofer Straße einbiegen und stieß mit den beiden „Geisterradlern“ zusammen.

Die Kinder erlitten bei dem Unfall leichte Schürfwunden an den Beinen und kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass das Befahren von Rad- oder Gehwegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung eine der häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrern ist. (mz)