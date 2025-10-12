Icon Menü
Kinder gestalten Apfelsaft mit ihren eigenen Etiketten: Das sind die Gewinnerinnen

Kirchheim

Kinder gestalten Apfelsaft-Etiketten für Kirchheimer Firma

Fast 150 Kinder-Kunstwerke erreichen den Kirchheimer Safthersteller Danner. Die drei Siegermotive wurden nun auf Etiketten gedruckt.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Sabrina Danner (von links) ehrt die Gewinnerinnen Mia Hartmann (12 Jahre), Laetitia Koch (5 Jahre) und Selina Reitmayer (10 Jahre).
    Sabrina Danner (von links) ehrt die Gewinnerinnen Mia Hartmann (12 Jahre), Laetitia Koch (5 Jahre) und Selina Reitmayer (10 Jahre). Foto: Danner

    Kinder und Jugendliche durften vor Kurzem im Rahmen eines Wettbewerbs Etiketten für den Herbst-Apfelsaft der Kirchheimer Firma Danner gestalten. Zahlreiche Familien machten mit und so kamen fast 150 Bilder und viele kreative Motive bei dem Safthersteller an. Sabrina Danner (von links) ehrte die Gewinnerinnen Mia Hartmann (zwölf Jahre), Laetitia Koch (fünf Jahre) und Selina Reitmayer (zehn Jahre), deren Motive jeweils auf die Etiketten gedruckt wurden.

    Die Gewinnermotive wurden auf die Etiketten der Saftflaschen gedruckt.
    Die Gewinnermotive wurden auf die Etiketten der Saftflaschen gedruckt. Foto: Danner
