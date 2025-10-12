Kinder gestalten Apfelsaft-Etiketten für Kirchheimer Firma

Kinder und Jugendliche durften vor Kurzem im Rahmen eines Wettbewerbs Etiketten für den Herbst-Apfelsaft der Kirchheimer Firma Danner gestalten. Zahlreiche Familien machten mit und so kamen fast 150 Bilder und viele kreative Motive bei dem Safthersteller an. Sabrina Danner (von links) ehrte die Gewinnerinnen Mia Hartmann (zwölf Jahre), Laetitia Koch (fünf Jahre) und Selina Reitmayer (zehn Jahre), deren Motive jeweils auf die Etiketten gedruckt wurden.

Die Gewinnermotive wurden auf die Etiketten der Saftflaschen gedruckt. Foto: Danner