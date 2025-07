Kinderchöre begeistern beim Jubiläum: Bunter Gesangsnachmittag verzaubert Bad Wörishofen

Es gibt wohl kaum Menschen, deren Herz es nicht erfreut, wenn Kinder auf der Bühne stehen und voller Hingabe ihr gesangliches Können präsentieren. Für diese äußerst sinnvolle Freizeitgestaltung ist der Sängerkreis Unterallgäu prädestiniert, der heuer sein 50-jähriges Bestehen feiern kann. So kam das Publikum an diesem Nachmittag im Kursaal von Bad Wörishofen in den Genuss eines ganz besonders bunten und festlichen Melodienstraußes.

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sängerkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jubiläum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis