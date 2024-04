Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Deutlich mehr Straftaten in Bad Wörishofen und Umgebung

Plus Kinderpornos auf Schülerhandys bleiben ein Problem, die häusliche Gewalt nimmt zu. Dennoch bleibt Bad Wörishofen einer der sichersten Orte des Landes.

Von Markus Heinrich

Die Zahl der Straftaten in Bad Wörishofen und den Gemeinden des östlichen Unterallgäus hat zuletzt wieder zugenommen. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei Bad Wörishofen hervor. Kinderpornos auf Schülerhandys bleiben dabei ein großes Problem, die Zahl der Diebstähle steigt ebenfalls. Insgesamt gehört Bad Wörishofen mit den vorliegenden Zahlen aber weiterhin zu den sichersten Wohnorten Deutschlands, das betont auch Polizeichef Robert Stephan.

In Bad Wörishofen sind im Jahr 2023 genau 685 Straftaten aktenkundig geworden. Das sind deutlich mehr als im Jahr zuvor, als es 580 waren. Von Mord und Totschlag blieb die Kurstadt aber verschont, auch schwerere Gewalt- oder Raubdelikte gab es nicht. Um versuchten Totschlag war es allerdings zunächst schon gegangen, als ein Paar in einem Dorf in der Nähe von Bad Wörishofen im August in Streit geraten war. Der Mann habe die Frau nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft dann gewürgt und ihr ein Kissen auf den Mund gedrückt, berichtet Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Er habe sich zudem auf die Frau gekniet. Weil der Mann aber aufgehört habe, gelte der sogenannte strafbefreiende Rücktritt. Deshalb habe man den Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen