Kirch-Siebnach

vor 22 Min.

Gleich doppelt Grund zum Feiern in Kirch-Siebnach

Ein Festtag für Klein und Groß war das Skapulierfest in Kirch-Siebnach, das in einer Prozession seinen Höhepunkt fand. Beim Festgottesdienst gab es dann nochmal einen Grund zum Feiern: Der gebürtige Siebnacher Berthold Kirchlechner feierte in seiner Heimatgemeinde sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

Von Reinhard Stegen

Dass man sich auch als Mönch mit einem durch mancherlei Verzicht geprägten täglichen Leben glücklich und zufrieden schätzen kann, offenbarte Pater Berthold Kirchlechner am Sonntag in der Kirch-Siebnacher Pfarrkirche St. Georg.

