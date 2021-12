Kirch-Siebnach

17:19 Uhr

Unfreiwillige Auszeit in Wallfahrtskirche: Besucher sperren sich ein

Drei Besucher hatten sich in der Wallfahrtskirche in Kirch-Siebnach eingesperrt. In ihrer Notlage riefen sie die Polizei.

Ein nicht alltäglicher Notruf ereilte die Polizeiinspektion Bad Wörishofen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am frühen Nachmittag teilte eine Frau mit, dass ihr Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder in der Wallfahrtskirche St. Georg in Kirch-Siebnach eingesperrt seien. Aus Versehen die Verriegelung in St. Georg ausgelöst Die Familie hatte einen Ausflug gemacht und dabei die Kirche besichtigt. Während die Ehefrau die Kirche noch verlassen konnte, lösten die anderen drei wohl aus Versehen die Verriegelung der Türe aus. Da sich die Familie nicht mehr anders zu helfen wusste, wählten sie daraufhin den Notruf. Noch vor Eintreffen der Beamten konnten die Wallfahrer aber befreit werden, weil jemand vorbei kam, der einen Schlüssel für die Kirche hatte. (mz)

