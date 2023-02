Kirchdorf

Auto brennt in Garage in Kirchdorf aus

Aus einer Garage in Kirchdorf dringt Rauch, die Feuerwehr rückt an. Nachdem klar ist, was passierte, spricht die Polizei von Glück im Unglück.

Von "Glück im Unglück" spricht die Polizei nach einem Feuer in Kirchdorf. Als ein 47-Jähriger am Montagnachmittag nach einigen Tagen Abwesenheit nach Hause kam, bemerkte er Ruß an der Wand seines Einfamilienhauses. Aus der Garage drang Rauch. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr, die dann die Garage des etwas abgelegen stehenden Hauses öffnete. In der Garage stand ein bereits völlig ausgebranntes Autos. An dem Garagengebäude, sowie an einer Nachbargarage war erheblicher Schaden durch den Ruß entstanden. Aufgrund von Sauerstoffmangel und fehlendem brennbarem Material hatte sich das Feuer aber nicht weiter ausbreiten können und erlosch von allein. Die Flammen griffen nicht auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 10.000 Euro. (mz)

