Auto prallt bei Bad Wörishofen gegen Baum: Fahrer nach Unfall eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der alten B18 nahe Bad Wörishofen wurde ein 72-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Ein Unfall bei Bad Wörishofen hat am Montagmittag einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein Auto war bei Kirchdorf gegen einen Baum geprallt. Der 72-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der 72-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr von der alten B18 zwischen Mindelheim und Türkheim abgekommen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe Kirchdorf bei Bad Wörishofen. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2518 unterwegs, wie die alte B18 mittlerweile offiziell heißt.

Das Auto kam bei Kirchdorf von der Straße ab und blieb nach dem Unfall auf der Fahrerseite liegen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und "überfuhr mehrere Verkehrseinrichtungen", wie die Polizei mitteilte. Das Auto kreuzte auch noch die Einmündung nach Kirchdorf, dann fuhr der Wagen die angrenzende Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Das Auto kippte um un blieb auf der Fahrerseite liegen.

Der 72-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Bad Wörishofen, Kirchdorf und Dorschhausen waren im Einsatz und befreiten den verletzten Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden von etwa 5000 Euro. (mz, mhe)

