Autofahrer bei Auffahrunfall nahe Kirchdorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung mit der St2518 bei Kirchdorf wird ein Mann verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Kirchdorf wurde am Freitagvormittag ein Autofahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall an der Kreuzung Kirchdorf - Rammingen – Staatsstraße 2518 ereignet. Ein 20-jähriger Aufofahrer sei dort mit seinem Wagen auf das Auto eines 23-Jährigen aufgefahren, so die Polizei. Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (mz)