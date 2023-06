Kirchdorf

Brüderpaar feiert gemeinsames Priesterjubiläen in Kirchdorf

Plus Ein ungewöhnliches Priesterjubiläum sorgte in Kirchdorf für Aufmerksamkeit. Zwei Brüder standen gemeinsam am Altar, einer ist der Domvikar.

Doppeltes Priesterjubiläum im Wörishofer Stadtteil Kirchdorf. In Konzelebration mit Pfarrer Andreas Hartmann feierte das Brüderpaar Dieter und Dominik Zitzler in der Pfarrkirche St. Stephan einen feierlichen Dank-Gottesdienst. Dieter Zitzler wurde vor 25 Jahren, sein Bruder Dominik vor 15 Jahren zum Priester geweiht. „Es ist schön, wieder einmal daheim zu sein“, bekundeten die beiden Seelsorger und brachten zu Beginn der Messe auch ihre Freude über den guten Besuch zum Ausdruck.

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Dieter Zitzler auf die Berufung des Zöllners Matthäus durch Jesus ein und machte in diesem Zusammenhang deutlich: „Wir alle sind von Gott berufen“. Sich von Jesus rufen zu lassen, bedeute aber auch, ehrlich zu sich selbst zu sein. Es komme vor allem darauf an, in seinem Sinne zu handeln und in die Tat umzusetzen, was er uns vorgelebt hat, nämlich gestellte Aufgaben mit Liebe zu erfüllen und für andere da zu sein.

