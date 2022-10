Bürgerinitiative Bad Wörishofen fordert mehr Sicherheit für Radler

Plus Scharfe Kritik am Vorgehen der Behörden kommt aus Kirchdorf. Die Rede ist von unbrauchbaren Verkehrszählungen und Gefahr für Radfahrer .

Unbrauchbare Verkehrszählungen und eine erhebliche Gefährdung für Fahrradfahrer waren und sind ein großes Ärgernis für die Bürgerinitiative (BI) Umwelt Bad Wörishofen. Bei der Jahresversammlung in Kirchdorf wurde deutlich, dass die Bürgerinitiative bei diesen Themen nicht locker lassen wird.