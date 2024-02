Kirchdorf

vor 32 Min.

Defekter Akku einer Bluetooth-Box löst Brand in der Küche aus

In Kirchdorf hatte sich über Nacht ein Brand in einer Küche entwickelt, vermutlich ausgelöst durch einen defekten Akku einer Bluetooth-Box.

Schock am frühen Morgen: Ein defekter Akku einer Bluetooth-Box hat in Kirchdorf in der Nacht zu einem Küchenbrand geführt. Der Schaden ist hoch.

Der Schock saß tief, als ein 32-jähriger Familienvater am frühen Freitagmorgen die Küche seiner Wohnung betrat. Dort hatte sich über Nacht ein Brand entwickelt, vermutlich ausgelöst durch einen defekten Akku einer Bluetooth-Box. Da die Küche geschlossen war, erlosch der Brand, der sich in erster Linie im Bereich eines Fensters befand, von selbst wieder, heißt es im Polizeibericht. Der Raum sowie das angrenzende Fenster wurden durch den Brand und den Rauch allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Familie schlief während des Brandes in der Küche Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro. Glücklicherweise wurde von der schlafenden dreiköpfigen Familie niemand verletzt. Erst im Dezember hatte wohl der Akku eines E-Scooters einen verheerenden Brand im Mindelheimer Hochhaus ausgelöst, der mehr als 60 Menschen über Nacht zu Obdachlosen machte.

