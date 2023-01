Denkmal zu verkaufen: Das wertvollste Gebäude der Denkmal-Börse steht in Kirchdorf

Plus Für die Eigentümerin Gudrun Marquardt wäre es ein emotionaler Abschied, denn die Alte Mühle Kirchdorf hat ihr Leben entscheidend verändert.

Wie wäre es mit einem Schloss nahe Nürnberg? Oder mit einer hübschen Kirchenburg in Franken? Die Denkmal-Börse des Freistaats Bayern hat ungewöhnliche und geschichtsträchtige Gebäude zu bieten. Das derzeit wertvollste Denkmal steht allerdings in Kirchdorf. Der Eigentümerin fällt der Abschied schwer.