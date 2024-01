Fensterscheibe am Feuerwehrhaus eingeworfen

Rund 200 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter angerichtet, der in der Silvesternacht ein Fenster am Kirchdorfer Feuerwehrhaus eingeworfen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft die Polizei Bad Wörishofen, um eine Sachbeschädigung am Kirchdorfer Feuerwehrhaus aufzuklären. In der Silvesternacht wurde eine Fensterscheibe am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf eingeworfen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der Täter eine Bierflasche geworfen hat. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)