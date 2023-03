In Bad Wörishofen ist ein neues Baugebiet in Reichweite

Plus Der Wunsch nach einem Einfamilienhaus bringt in Bad Wörishofen ein großes Projekt ins Rollen. Der Bauausschuss hat nun entschieden, wie es weitergeht.

Wohnraum ist in Bad Wörishofen begehrt und knapp. Es gibt eine Warteliste mit Interessentinnen und Interessenten für Baugrundstücke. Alle müssen sich derzeit gedulden. Im Bauausschuss hat man nun eine Gelegenheit beim Schopf gepackt. Womöglich steht am Ende ein neues Baugebiet.